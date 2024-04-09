السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة، سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.