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السعودية | ريما بنت بندر: السعودية حازمة.. لا اعتراف بإسرائيل دون «حل الدولتين»

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر أن المملكة «حازمة» في موقفها من إسرائيل، وأن الاعتراف بها لن يتم إلا بعد اعتماد مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

وشددت الأميرة ريما بنت بندر في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، على أن حل الدولتين يجب أن يكون نهائياً وواضح الملامح وفي إطار زمني محدد.

 

وقالت إن الرياض لن توقع على أي اتفاق من دون التزامات ملموسة تخدم القضية الفلسطينية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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