السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.506 أكياس من الأرز في مديرية المضاربة بمحافظة لحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1.506 أكياس من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، استفاد منها 10.542 فردًا بواقع 1.506 أسر، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فردًا؛ وذلك بهدف دعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك .

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.