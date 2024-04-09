السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع زكاة الفطر في جمهورية الصومال الفيدرالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع زكاة الفطر في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ, حيث سيجري خلال المشروع توزيع 40.920 كيساً من الأرز تزن 818.5 طناً, ليستفيد منها 245.520 فرداً بواقع 40.920 أسرة من الأشد احتياجاً في عدة مدن بالصومال.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.