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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع زكاة الفطر للعام 1445هــ لمتضرري الزلزال في حلب وإدلب

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع زكاة الفطر للعام 1445هــ للمتضررين من الزلزال في حلب وإدلب السوريتين.

 

 

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 62.250 كيساً من دقيق القمح بوزن إجمالي 1,556 طناً، للأسر النازحة والمتضررة من الزلزال في محافظتي إدلب وحلب، يستفيد منه 373,500 فرد.

 

 

 

ويأتي ذلك امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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