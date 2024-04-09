السعودية | رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، خالص عبارات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.

ودعا معاليه المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يديم على القيادة الرشيدة – أيدها الله – موفور الصحة والعافية، وعلى البلاد أمنها وازدهارها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.