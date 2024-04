شكرا لقرائتكم خبر عن "عيدك بين أهلك وناسك".. أمانة جدة تحشد جهودها بفعاليات وأنشطة متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات متنوعة

الدمام - شريف احمد - حشدت أمانة جدة جهودها في الاستعداد لعيد الفطر المبارك لتجهيز المواقع وتفعيل سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تلائم مختلف الفئات العمرية.وتتضمن استعدادات الأمانة لعيد الفطر المبارك، تزيين الميادين الرئيسة من خلال تركيب أشكال متنوعة للزينة، تحمل عبارات التهنئة الخاصة بهوية العيد والمتمثلة في " عيدك بين أهلك وناسك "و " عيدكم مبارك" و" عساكم من عواده" في ميادين الكرة الأرضية، والجمل، والفنار، والتحلية، والنواة، والسيف، والأمير عبدالمجيد، والنورس في الكورنيش الأوسط ، إلى جانب نشر تهنئات العيد على الشاشات الإلكترونية بالشوارع الرئيسة والميادين. عساكم من عوادهعيدك .. بين أهلك وناسكعلى الطرقات والميادين العامة بمدينة This is a Twitter Status احتفالًا بقدوم This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)إضافة إلى إضاءات العروض الضوئية من خلال عرض شعار الأمانة وشعار هوية العيد على بوابات طريق المدينة المنورة الشرقية والغربية، وإضاءة الليزر لمجسم ميدان الكرة الأرضية ومبنى الأمانة الرئيسي.وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي، أن الفعاليات التي تشهدها مدينة جدة متنوعة من الفنون الشعبية، ومسارح للأطفال، وشخصيات كرتونية، وألعاب تفاعلية، ومسابقات، وهدايا في كل من مركز الملك عبدالعزيز بأبرق الرغامة، وحديقة الأمير ماجد.