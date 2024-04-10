السعودية | العيد في محايل.. عادات وتقاليد وذكريات بنكهة “الفل” و”العريكة” تزين الموائد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عمر آل قايد

يتخذ الاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظة محايل عسير شكلاً مميّزاً، حيث يتبادل فيه الأهل والأقارب الزيارات العائلية وأداء الفنون الشعبية التي تشتهر بها المحافظة في جو تسوده المودة والرحمة والسعادة.

وفي اليوم الذي يسبق العيد يتم شراء الحلويات والورود والعطور والفل وغيره من النباتات العطرية التي تزين بها أركان المنزل، كما تتزين النساء بنقش الحناء على الأكف والسواعد في أشكال جمالية رائعة ويصففن عقود الفل والكادي والشيح التي يتجملن بها في يوم العيد.

ويبدأ العيد في محافظة محايل بعد صلاة الفجر مباشرة، حيث يخرج الناس في جماعات صغيرة من مختلف الأحياء، باتجاه مصليات العيد، وبعد الخروج من المصليات يقوم الرجال بالمرور على الأهالي والأقارب لتبادل التهاني وإظهار الفرح والابتهاج بعيد الفطر السعيد.

وإفطار العيد في محايل لا يقتصر على الأسرة الواحدة بل يتسع ليشمل سكان الحي بل والقرية عندما تكون القرية لا تتجاوز العشرات من المنازل حيث يجتمع الأهالي في ساحة أعدت لتناول الإفطار إذ يقوم كل شخص بإحضار وجبته الخاصة لذلك الموقع في نوع من أنواع التآلف والمحبة والتنوع في المأكولات وإتاحة الفرصة للجميع لتناول الإفطار والاجتماع ويشاركهم كل من تصادف مروره بالشارع من عابري السبيل والمقيمين، فيما تجتمع نساء الحي داخل أحد المنازل الذي تقام عنده مائدة العيد لتبادل التهاني وتناول طعام العيد.

ومن الأطباق التي تعج بها مائدة العيد في محايل، العريكة العسيرية ويدخل في تكوينها الدقيق والسمن والعسل لينتج عنه وجبة غذائية غنية إضافة للحنطة والعصيدة، والجريش والعديد من الوجبات التي عرفت بها المحافظة.

ولا ينتهي العيد في محايل عند الإفطار بل يستمر طيلة أيام العيد حيث تتبادل الزيارات بين الأهالي والأصدقاء حتى وإن كانت تبعد المسافات البعيدة فالكل يحرص على زيارة كل أقاربه في العيد وتفقد أحوالهم.

كما تقيم محافظة محايل احتفالات شعبية ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك، حيث تخصص الفرق الشعبية أياماً لإظهار الفرح من خلال تقديم أهازيج وقصائد شعرية وأداء الفنون الشعبية مثل الدمة العسيرية والخطوة وغيرها.