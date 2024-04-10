تراند اليوم : "كانوا في طريقهم للهروب من غزة".. أنور مالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف سيارة تقل 6 من أبناء وأحفاد إسماعيل هنية

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب والباحث السياسي أنور مالك، عن معلومات جديدة بشأن عملية استهداف 3 من أبناء إسماعيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بضربة جوية داخل غزة.

وأوضح مالك نقلاً عن مصادر، أن السيارة المستهدفة التي كانت تقل عدداً من أبناء وأحفاد إسماعيل هنية في محيط مخيم الشاطئ كان يقودها سائق مكلف بمهمة إيصالهم إلى معبر رفح في عملية "تنسيق خروج آمن باتجاه مصر في أول أيام العيد".

وأشار إلى أن عملية الإجلاء التي انتهت اليوم، كانت قد تأجلت أكثر من مرة ليستقر الرأي على أول أيام العيد لضمان نجاحها.