شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، 10 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

جاء ذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد. طقس ممطر توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الشرقية والأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة الرياض.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض ومرتفعات مكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.