شاهد .. شاهد الفيديو الذي أغضب كل السعوديين.. رهف القحطاني بملابس النوم سكرانه مع صديقتها وفي شيء غريب “يقرصها”

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الفيديو الذي أغضب كل السعوديين.. رهف القحطاني بملابس النوم سكرانه مع صديقتها وفي شيء غريب “يقرصها” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي نشر مقطع فيديو للمشهورة السعودية “رهف القحطاني” أثناء زيارتها في منتصف العام الماضي 2022، لجزر المالديف برفقة صديقتها “مروج الرحيلي”، حيث رهف القحطاني بالفيديو المتداول وهي تتحدث مع مروج الرحيلي، وكأنها سكرانه حسب قول المتابعين.

ورغم ان الفيديو قديم، إلا أنه شهد تداول واسع على السوشيال ميديا، وانتقد الكثير من المتابعين تصرفات التحرر والانفتاح التي تمارسها رهف القحطاني، مطالبين الجهات المختصة في السعودية بوضع حدود للحرية حتى لا ينقطع الحبل على الغارب.

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رهف القحطاني في المالديف

في مطلع شهر مايو من العام الماضي 2022، توجهت رهف القحطاني، مع صديقتها مروج الرحيلي، نحو جزر المالديف للاستمتاع بالطبيعة الساحرة، لكنهما أثارتا الجدل فور وصولهم، وظهرا بإطلالات جريئة اعتبرها الكثير من رواد مواقع التواصل ومتابعي المشهورتين بأنها تخطياً لحدود المألوف.

وظهرت رهف القحطاني ومروج الرحيلي بملابس النوم على البحر، إذ ارتدت رهف القحطاني روب باللون البينك مزين بالريش فوق قميص النوم.

بينما ارتدت مروج الرحيلي بيجاما بلون داكن قليلا عن رهف، ومزينة بالريش أيضا وكانت هذه ضمن أولى اللقطات التي أثارت الجدل.

لم تكن ملابس النوم وحدها سببا كافيا لانتقاد المشهورتين، ولكنهما استمرا في استفزاز الجمهور عن طريق الفيديوهات الراقصة التي شاركنها.

تمايلت مروج الرحيلي ورهف القحطاني بطريقة جريئة أمام الكاميرا، مما دعى البعض لانتقادهما بسبب هذه المقاطع.

ونالت رهف القحطاني الانتقادات الأكبر، إذ ذكرها الجمهور بوعدها ألّا تستخدم جسدها او تستعرضه للشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رأوا أنها فعلت عكسه خلال هذه الرحلة.

وأصرت رهف القحطاني على الرقص على أغاني الشيلات مع مروج الرحيلي، الأمر الذي زاد في الانتقادات الموجهة إليهما، حيث تكررت الفيديوهات التي تستعرض رقصهما أكثر من مرة، كما انتقد الجمهور هذه التصرفات خاصة وأن الفتاتين بعيدتين عن أسريهما.كما ظهرت رهف القحطاني بصورة أخرى وهي تنزل إلى مياه البحر، مرتدية فستانا أزرق مكشوف الظهر، ووصفت نفسها بحورية الأرض، مما عرضها للسخرية أيضا.

من هي رهف القحطاني

رهف القحطاني، هي ناشطة ومؤثرة اجتماعية سعودية، ولدت عام 1991 ميلادي في المملكة العربية السعودية. ويبلغ عمرها 32 سنة.

كانت رهف القحطاني تعمل سكرتيرة في مكتب أمان الدمام قبل أن ينال مقطع فيديو نشرته عبر سناپ شات سبتمبر 2021، شهرة كبيرة، حيث اشتهرت بكلمة “وذ نكهة” التي قالتها بالفيديو، لتقدم بعد ذلك استقالتها وتتفرغ لتطوير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تزوجت رهف القحطاني في عمر صغير بعلاقة زواج دامت سنوات قليلة مع وضاح المري شاعر أغاني سعودي، صرحت القحطاني أن زوجها هو من وفر لها شقة وسيارة بقيت لها بعد طلاقها.