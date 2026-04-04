قتيل وجرحى في سقوط شظايا اعتراض على منشآت للغاز في أبو ظبي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، مقتل شخص وإصابة أربعة، مع تسجيل أضرار "جسيمة"، بعد ساعات من سقوط شظايا اعتراض في منشآت حبشان للغاز في أبو ظبي، والتي تديرها مجموعة "أدنوك" الوطنية.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي "أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص من الجنسية المصرية خلال إخلاء الموقع، كما أصيب أربعة أشخاص بإصابات بسيطة، اثنان من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية المصرية. كما لحقت أضرار جسيمة بالمنشآت، ولا تزال أعمال التقييم جارية".

وأضاف المكتب "تؤكد الجهات المختصة أن حريقين اندلعا في الموقع، وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل مع الحادث بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع".

