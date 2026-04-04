زلزال عنيف يهز قبالة شمال إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هز زلزال عنيف قبالة جزر "تالاود" في شمال إندونيسيا، اليوم السبت، بحسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، من دون ورود تقارير بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في الممتلكات والبنى التحتية.

ووقعت الهزّة، التي بلغت شدتها 6,0 درجات على مقياس ريختر، على عمق 99 كيلومترا وعلى بعد 90 كيلومترا جنوب شرق محافظة سارانغاني في جزيرة مينداناو الفلبينية.

وقال هاري ساورو المسؤول الإقليمي في إدارة الكوارث إن السكان شعروا "بشكل طفيف" بالزلزال.

وتشهد الفلبين زلازل بشكل يومي تقريبا علما بأنها، إلى جانب إندونيسيا ودول أخرى، تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.

وأفادت وكالة إندونيسيا للأرصاد والمناخ والجيوفيزياء بعدم وجود تهديد بوقوع تسونامي.

وضرب زلزال بقوّة 9,1 درجات منطقة آتشيه في غرب إندونيسيا عام 2004 ما تسبب بتسونامي وأودى بحياة 170 ألف شخص في أندونيسيا.