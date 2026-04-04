"قوة دفاع البحرين" تعلن اعتراض وتدمير 453 طائرة مسيرة و188 صاروخاً منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، 188 صاروخاً و453 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان اليوم بثته وكالة أنباء البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.