احتفالاً بالعيد.. "الخليج 365" ترصد مئات طائرات "الدرونز" في سماء جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 أبريل 2024, 10:32 مساءً

شاركت أمانة جازان، ضمن احتفالها بعيد الفطر، بطائرات "درونز"، زيَّنت سماء الواجهة البحرية في لوحات فنية، أدخلت البهجة والسرور على الزوار من مختلف الشرائح الذين حضروا العرض، والتقطوا الصور والفيديوهات. ورسمت الأمانة بطائرات "الدرونز" صورًا وشعارات وعبارات للعيد السعيد كما رسمت الطائرات شعار أمانة جازان، وشعار جود الإسكان. وشكلت الطائرات رسومًا متحركة ثلاثية الأبعاد بإضاءة أكثر وضوحًا وجمالاً؛ ما أسهم في جودة العمل.

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