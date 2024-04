شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره النرويجي يناقشان مستجدات الأزمة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

وزير الخارجية

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.وجرى خلال الاتصال تناول مستجدات الأزمة في قطاع غزة، والجهود الهادفة لاحتوائها. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)سبق وأجرى وزير الخارجية، الخميس الماضي، اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف.وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.