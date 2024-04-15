شكرا لقرائتكم خبر عن بالرياض وجدة والخبر.. "عيد إثراء" يجذب 95 ألف زائر في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جذبت فعاليات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أكثر من 95 ألف زائر خلال فترة عيد الفطر والتي استمرت لمدة 3 أيام بدءًا من ثاني أيام العيد وجاءت برامج إثراء هذا العام تحت شعار "فطرٌ سعيد".

وحظيت الفعاليات بإقبال واسع وتفاعل من قبل مرتادي المركز، فيما سلطت "لحظة العيد الكبرى" الضوء على بهجة العيد وكانت بمثابة معايدة قدمها إثراء إلى جمهوره في كل من مدينة الرياض، جدة والخبر، وصولًا إلى مقر المركز في مدينة الظهران، وسط فرحة عارمة اختلط بها الفن بالثقافة حيث ضمت أغانِ من روائع الأرشيف الفني الغزير للعديد من الفنانين؛ ما أذهل الجمهور المكتظ والتوّاق لعذوبة ألحان العيد.





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واستقبل المركز في ثانِ أيام عيد الفطر المبارك زوّاره بحفاوة وسط تنوع أنشطة وبرامج تقام للمرة الأولى، ويأتي ذلك من منطلق دوره في الاحتفاء بالمناسبات الرسمية والأعياد إزاء نشر ثقافة الاحتفال بطرق مُثرية.



وضمت الفعاليات عروضًا حصرية وتجارب استثنائية وثقافية مختلفة، فيما قدم متحف الطفل لوحة فنية أدائية بعنوان "العيد حول العالم" التي استطاع المتابعون عبرها مشاهدة عادات وتقاليد العيد للعديد من الدول منها: واستقبل المركز في ثانِ أيام عيد الفطر المبارك زوّاره بحفاوة وسط تنوع أنشطة وبرامج تقام للمرة الأولى، ويأتي ذلك من منطلق دوره في الاحتفاء بالمناسبات الرسمية والأعياد إزاء نشر ثقافة الاحتفال بطرق مُثرية.وضمت الفعاليات عروضًا حصرية وتجارب استثنائية وثقافية مختلفة، فيما قدم متحف الطفل لوحة فنية أدائية بعنوان "العيد حول العالم" التي استطاع المتابعون عبرها مشاهدة عادات وتقاليد العيد للعديد من الدول منها: السعودية ، الأردن، مصر، المغرب، وإندونيسيا إلى جانب دول أخرى، في الوقت الذي تمكنوا من الانتقال إلى مشاهدة "لحظة العيد في متحف الطفل"، التي سردت قصة صلة الرحم وأهمية زيارة الأقارب بالعيد وصولًا إلى ترابط مجتمعي وتقارب اجتماعي.



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