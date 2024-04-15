شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 عاملاً مخالفًا وإغلاق وإشعار 6 محلات تجارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار حملتها لمعاجلة أحياء وسط الرياض، رصدت غرفة العمليات المشتركة بأمانة منطقة الرياض عدداً من المخالفات.

وشملت الحملة الجوانب الحضرية، البيئية، السكانية؛ للحفاظ على السلامة العامة، تحقيق الامتثال، رفع كفاءة الأعمال. حملات ضبط المخالفات في الرياض كما أسهمت جهود الجهات المختلفة في مباشرة ستة منازل شعبية استخدمتها العمالة المخالفة مستودعات لأجهزة الإنارة، وتخزين مستلزمات المكيفات، ومستودع لتخزين الدهانات.

إغلاق وإشعار 6 محلات تجارية

ونتج عن الحملة ضبط ستة وعشرين عاملاً مخالفًا، ومصادرة ما يزيد على 2000 كيلو من الخضار والفواكه، وإتلاف 1000 من المواد الغذائية الفاسدة، منها أسماك وربيان.

وجرى إغلاق وإشعار 6 محلات تجارية مخالفة، فيما تواصل غرفة العمليات المشتركة أعمالها، وزياراتها بمشاركة الجهات المعنية؛ لمعالجة أحياء وسط مدينة الرياض.