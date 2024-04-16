شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة .. تمنع تساقط الشعر وتعزز صحة الدماغ وتقوي العضلات وتحسن الذاكرة وتعالج التوتر وفوائد أخرى تبحث عنها جميع النساء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عشبة سحرية تمنع تساقط الشعر وتعزز صحة الدماغ وتقوي العضلات وتحسن الذاكرة وتعالج التوتر وفوائد أخرى تبحث عنها جميع النساء

الاشواجندا واحدة من الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل بسبب فوائدها الصحية العديدة، وتصنّف ضمن فئة أعشاب الأدبتاجون التي تساعد الجسم في التخلص من التوتر.

حول فوائد عشبة الاشواجندا تتحدث لـ"سيدتي نت" اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، فتقول بداية:

"عشبة الاشواجندا تمنح النساء العديد من الخصائص الطبية المهمة، ومن الممكن اللجوء إليها من أجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة. تحمل هذه العشبة أيضاً تسميات أخرى ومنها الكرز الشتوي الهندي والجينسنغ الهندي. وتلجأ إليها بعض الشعوب من أجل تقوية جهاز المناعة في مواجهة الأمراض الموسمية، ولعلاج مشاكل الجهاز العصبي وإدرار البول ومحاربة الطفيليات...".

وتتابع الاختصاصية متحدثة عن فوائد عشبة الاشواجندا بالتفصيل:

فوائد عشبة الاشواجندا وخفض مستويات السكر في الدم

تلعب عشبة الاشواجندا دوراً في خفض مستويات السكر في الدم، وذلك من خلال زيادة إفراز هرمون الأنسولين وزيادة حساسية الأنسولين في خلايا العضلات في الجسم. ولاحظت بعض الدراسات العلمية المختلفة أنَّ أثر الاشواجندا على مستويات السكر كان واضحاً لدى مرضى السكري وغير المصابين أيضاً. وكان الأثر مشابهاً لبعض أدوية السكري.

فوائد عشبة الاشواجندا وخفض الكورتيزول

لعل من أهم فوائد الاشواجندا أنها تعمل على التقليل من مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، والمعروف أيضاً باسم "هرمون التوتر".

يقوم الجسم بإطلاق هذا الهرمون من الغدة الكظرية عند التعرّض للتوتر، كما يُفرز في حال انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

في بعض الأحيان من الممكن أن ترتفع مستويات هرمون التوتر بشكل كبير ومزمن، الأمر الذي من شأنه أن يسبّب مشاكل صحية عديدة، في حين أن عشبة الاشواجندا قادرة على خفض مستويات هذا الهرمون.

فوائد عشبة الاشواجندا وخصائص مضادّة للسرطان

وجدت بعض الدراسات العلمية أن عشبة الاشواجندا تمتاز بخصائص مضادّة للسرطان، وهي من الأعشاب المنوّمة الطبيعية والمهدئة للأعصاب. ولاحظت الدراسات أنها قادرة على إبطاء عملية نمو الخلايا السرطانية في الجسم بطرق مختلفة.

فوائد عشبة الاشواجندا والتقليل من التوتر والقلق

عرفت عشبة الاشواجندا منذ القدم بدورها في التقليل من مستويات القلق والتوتر لدى الإنسان حيث يُعتقد أنها تعمل على حجب مسار التوتر في الدماغ من خلال تنظيم بعض الإشارات الكيميائية في الجهاز العصبي.

فوائد عشبة الاشواجندا والشعر

التوتر يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر. وكما سبق ذكره أن الاشواجندا تقلل من التوتر، بل وأنّ استخدام زيت الاشواجندا يعالج قشرة والتهابات فروة الرأس، كما أنها تزيد من ضبط الميلاتونين الذي يحدّ من ظهور الشيب في الشعر في سن مبكرة.

فوائد صحية منّوعة لعشبة الاشواجندا:

-زيادة كتلة العضلات وقوتها.

-التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.

-خفض مستوى الكولسترول المرتفع والدهون الثلاثية.

-تعزيز صحة الدماغ والذاكرة.

-القدرة على محاربة العدوى الناتجة عن الفيروسات أو البكتيريا.

-تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائف في الجسم.

-من الممكن اعتمادها كعلاج لبعض حالات الاكتئاب بعد استشارة الطبيب المختص.

-تحتوي الاشواجندا على خصائص تجعلها مفيدة في مكافحة السرطان وفي منع حدوثه من خلال إبطاء نمو الأورام الخبيثة.

- يمكن لمكوناتها المتعددة والفعّالة أن تعمل على تنظيم بعض الإشارات العصبية، كما أنها تساهم في تنشيط عمل الدماغ وزيادة القدرة على التركيز والطاقة الذهنية. ولهذا ينصح بالاعتماد عليها للأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة نهاراً أو ليلاً.

-تساهم في جعل الجسم يستفيد بشكل أفضل من الأكسيجين، الأمر الذي يساعد على تنشيط الذاكرة والوظائف الإدراكية.

- يمكن اللجوء إليها في حال المعاناة من الإجهاد المزمن بسبب ضعف عمل جهاز المناعة. كما يمكن استعمالها في حالات الإنفلونزا ونزلات البرد، والسبب أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من

الفيتامين سيC .

-يمكن تناول متممات الاشواجندا لزيادة الكتلة العضلية في الجسم والطاقة وخصوصاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

-تنشّط البنكرياس وتساعد على التخفيف من مشاكل القولون والتخفيف من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ملاحظة : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.