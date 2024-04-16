تراند اليوم : خبراء يكشفون عن 4 علامات في الأظافر تشير إلى الإصابة بأمراض القلب

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن بعض التغييرات في الأظافر التي تكشف عن وجود خطر على القلب، بحسب ما ذكره موقعي health Foot Ankle، webmd.

وأوضح الخبراء أن التغييرات التي تظهر على الأظافر هي.

نزيف منشق داخل الأظافر

تكون عبارة عن جلطات دموية صغيرة تجري عموديًا تحت الأظافر وتكاد تكون غير مرئية للعين المجردة، لذا إذا لاحظت خطوطًا صغيرة ذات لون بني محمر، فقد تحذرك من الإصابة بعدوى في القلب.

التعجر

تظهر الأصابع منتفخة وتكون أكثر تقوسًا واستدارة، وسيكون الجلد المحيط بها لامعًا على نحو غير عادي.

انحلال الظفر

عبارة عن إنفصال الظفر من مكانه، عادة ما يحدث هذا الأمر نتيجة الإصابة بالصدمة، ولكن إذا تكرر الأمر، فتكون علامة على الإصابة بأمراض القلب.

برودة الأظافر

إذا كان القلب يواجه صعوبة في ضخ الدم، فسوف يتسبب ذلك في تأثير مضاعف على الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين، أو تراكم الترسبات داخل الشرايين.