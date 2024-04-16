فيلم وثائقي لاستكشاف وحماية الشعب المرجانية بالبحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «البحر الأحمر الدولية»، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم - وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» - عن تعاونها مع شركة الإعلام والترفيه العالمية «وارنر بروذرز ديسكفري» لإنتاج فيلم وثائقي يسلط الضوء على أهمية مكافحة تأثير التغير المناخي على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، والتعاون العالمي في الحفاظ على بحارنا وكنوزها.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي «تحت سطح البحر.. كفاح من أجل الشعب المرجانية» على قناة «ديسكفري» في يوم الأرض الذي يوافق لـ22 أبريل الحالي، الذي سيركز على جهود «البحر الأحمر الدولية» في حماية البيئة، إضافة لاهتمامها في أن يكون التطوير المسؤول بمفهوم مستدام، هو جوهر عملها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية» جون باغانو، «نستوحي إلهامنا في «البحر الأحمر الدولية» من الطبيعة ويقودنا العلم لنكشف للعالم ما تحتضنه الشعاب المرجانية من جمال، حيث يستخدم الخبراء تقنيات مبتكرة لحماية ورعاية الشعب المرجانية.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة لمحترفة الغوص الحر السعودية سلمى شاكر، وذلك أثناء استكشافها لأبحاث الشعب المرجانية الرائدة التي أجراها علماء «البحر الأحمر الدولية» و «جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية» (KAUST)، ويتجاوز الفيلم الحدود الجغرافية، حيث ينتقل بالمشاهدين إلى الشعب المرجانية في المكسيك، ويقدم سرديات وقصصا عن التحديات التي تواجهها الشعب المرجانية على الصعيد العالمي.

بدورها قالت مدير القنوات المعلوماتية في شبكات «ديسكفري» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «وارنر بروذرز ديسكفري» كيري ماكيفوي، «تفخر وارنر بروذرز ديسكفري بالشراكة مع البحر الأحمر الدولية في صناعة الفيلم الوثائقي، ونؤمن في مؤسستنا بقوة تأثير سرد القصص للترفيه والتحفيز نحو التغيير».

أهمية الفيلم الوثائقي: