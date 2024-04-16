اخبار السعوديه

يومان على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم يومان على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن موعد بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة، تبقى عليه يومان.

وتابعت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة، ستكون يوم 18 إبريل الجاري، وتستمر حتى 18 أكتوبر المقبل.

قد يهمّك أيضاً

الموسى: أغلب مشاهير السوشيال يستغلون ثغرات قانونية
ضبط 6 مهربين و606 كجم من القات المخدر بجازان

تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة

وبموجب ذلك يتم تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9/ 10/ 1445هـ الموافق 18/ 4/ 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا