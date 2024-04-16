شكرا لقرائتكم يومان على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن موعد بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة، تبقى عليه يومان.

وتابعت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة، ستكون يوم 18 إبريل الجاري، وتستمر حتى 18 أكتوبر المقبل.

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تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة

وبموجب ذلك يتم تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9/ 10/ 1445هـ الموافق 18/ 4/ 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).