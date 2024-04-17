تراند اليوم : شاهد.. مقطع فيديو ل سيارة " جيب ربع" متوقفة داخل مجلس تثير جدلا واسعا

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة "جيب ربع"متوقفة داخل مجلس.

واستعرض موثق المقطع أرجاء المجلس وتبين توقف السيارة بداخله.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل، وعلق مغرد قائلا: " قد يكون شاب قام بركن سيارته في المجلس بطريقة غير تقليدية مثل استخدام السيارة الكهربائية أو الدراجة الهوائية أو حتى الدراجة النارية، وقد يكون قد استخدم مدخل خاص أو مدخل جانبي لدخول المجلس وركن سيارته داخله. الأمر قد يكون مجرد حيلة أو فكرة إبداعية لجذب الانتباه أو للتسلية.

وتابع مغرد آخر: "فيه باب ثاني التصوير من زاوية واحدة فقط"، فيما قال مغرد : " واضح السيارة مجسم كرتون". وكتب مغرد: " يمكن زجاج المجلس عكس السيارة وهي برا وليست بالداخل".