تراند اليوم : "التعليم" لا يحق للمدارس الأهلية حجب نتائج الطلاب لعدم سداد الرسوم الدراسية

صحيفة الخليج 365: علمت "الخليج 365" أن وزارة التعليم وجهت تعميما للمدارس الأهلية، بعدم حجب نتائج الطلاب المتعثر أولياء أمورهم في سداد الرسوم الدراسية أو حجز شهاداتهم بأي حال من الأحوال.

نقل بيانات

كما قررت استمرار الوزارة في إتاحة نقل بيانات الطلاب المتعثر أولياء أمورهم في سداد الرسوم الدراسية إلكترونيا في نظام نور لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى.

حل النزاع

وأشارت إلى أنه في حال تعثر ولي أمر الطالب عن سداد الرسوم الدراسية فيجب ألا يؤثر ذلك على مسيرة الطالب التعليمية ويمكن حل النزاع بين ولي الأمر والمدرسة من خلال الجهات الرسمية.

وأضافت، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وكانت الوزارة تلقت شكاوى من بعض أولياء الأمور لتظلمهم من قيام بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب لعدم التزام أولياء أمورهم بسداد المستحقات المالية للمدرسة.