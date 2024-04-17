وأوضحت الأمانة أن الأعمال تضمنت، النظافة بالواجهة البحرية والحدائق العامة، ودورات المياه العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية والساحات، حيث بلغت كمية الكنس الآلي واليدوي والالتقاطات أكثر من (2330) مترًا مكعبًا، واستهلاك (600) كيس نفايات سعة 50 جالونًا وتزويد دورات المياه بالواجهة البحرية والحدائق العامة بالمياه واستمرار عملية التنظيف.
وبلغت كمية النفايات المنزلية التي تم إزالتها (720) طنًا من النفايات، بمشاركة (135) مشرفًا وعاملًا. وأكدت الأمانة أنها مستمرة في تكثيف أعمالها في تحسين المحافظة، وأنها لا تألو جهدًا في تحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 720 طن نفايات بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.