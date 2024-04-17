إزالة 720 طن نفايات بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الأعمال بمحافظة الخفجي خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهودها في تقديم الخدمات البلدية المختلفة، في تحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال تضمنت، النظافة بالواجهة البحرية والحدائق العامة، ودورات المياه العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية والساحات، حيث بلغت كمية الكنس الآلي واليدوي والالتقاطات أكثر من (2330) مترًا مكعبًا، واستهلاك (600) كيس نفايات سعة 50 جالونًا وتزويد دورات المياه بالواجهة البحرية والحدائق العامة بالمياه واستمرار عملية التنظيف.

وبلغت كمية النفايات المنزلية التي تم إزالتها (720) طنًا من النفايات، بمشاركة (135) مشرفًا وعاملًا. وأكدت الأمانة أنها مستمرة في تكثيف أعمالها في تحسين المحافظة، وأنها لا تألو جهدًا في تحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.