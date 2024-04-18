تراند اليوم : شاهد.. فنان مصري "شهير" يدخل في نوبة بكاء على الهواء!

صحيفة الخليج 365: دخل الفنان المصري أحمد ماهر في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض مشاهد له في مسلسل "صيد العقارب".

وخلال اللقاء التلفزيوني على قناة ontv، تم عرض جزء من مشاهده في المسلسل، وفوجئ الجميع بدخوله في نوبة بكاء.

وأشار إلى أن سبب بكائه استرجاعه الأحداث الخاصة بالمسلسل، وما كانت تعانيه الشخصية خلال الأحداث. لافتا إلى أن الشخصية التي جسدها، تعرضت إلى صدمة كبرى، بعد أن توفي نجله، وهو ما جعله يتيقن أن سنده في الحياة اختفى، والموروث الثقافي الشائع يقول أن الذكر هو السند.