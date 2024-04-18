جائزتان عالميتان لموهوبات المملكة في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات

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وحصلت الطالبة فاطمة بوعلي من إدارة تعليم الأحساء على الميدالية البرونزية، كما حققت الطالبة رتاج الصالح من إدارة تعليم الشرقية شهادة تقدير.
وأكدت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»؛ الدكتورة آمال الهزاع، أن هذا الإنجاز يجسد التكامل بين مؤسسات الوطن، للرقي بالموهوبين إلى أعلى مراتب العلم، من خلال التأهيل والتدريب، وفق أفضل الممارسات العالمية في رعاية الموهوبين.
وأشادت بالتعاون والشراكة الناجحة والمتميزة بين موهبة ووزارة التعليم، الهادفة إلى تعزيز رأس المال البشري السعودي؛ انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وتعمل مؤسسة «موهبة» بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية لإعداد المنتخبات السعودية، التي تمثل المملكة في هذه الأولمبيادات، من خلال دورات تدريبية متقدمة في هذه المجالات، تقدم للطلبة، إضافة إلى مناهج وزارة التعليم، لإعداد الطلاب للمنافسة الدولية ضمن المنتخبات السعودية العلمية التي تقام سنويا.
أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات:
- بطولة مفتوحة في الرياضيات لطالبات المدارس الثانوية.
- النسخة الأولى في أبريل 2012 بمشاركة 19 دولة.
- ارتفع العدد ليصل إلى 50 دولة.
- تعد هذه المشاركة رقم 12 للمملكة في الأولمبياد.
- 2 ميدالية ذهبية.
- 6 ميداليات فضية.
- 13 برونزية.
- 7 شهادات تقدير.
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