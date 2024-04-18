السعودية | الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع رئيس أركان الدفاع في جمهورية إيطاليا الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت اليوم في الرياض، الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها؛ بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان معالي رئيس هيئة الأركان العامة، قد استقبل رئيس أركان الدفاع في جمهورية إيطاليا، وأقيمت له مراسم استقبال رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.

حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة السعودية والإيطالية.​