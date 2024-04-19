تراند اليوم : "التهمه أكلة لحوم البشر".. بايدن يثير الجدل حول سبب وفاة "عمه" والبيت الأبيض يعلق - فيديو

صحيفة الخليج 365: ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنّ أكلة لحوم البشر في جزيرة غينيا الجديدة ربّما أكلوا جثّة عمّه بعدما أُسقطت طائرته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.

أكلة لحوم البشر

وأشاد بايدن بعمّه، الملازم الثاني أمبروز جيه. فينيغان، خلال جولة انتخابية في مسقط رأسه بمدينة سكرانتون في ولاية بنسلفانيا.

وقال بايدن "لقد تمّ إطلاق النار على (طائرته) في غينيا الجديدة، ولم يعثروا على جثّته أبداً لأنه كان هناك الكثير من أكلة لحوم البشر في ذلك الجزء من غينيا الجديدة، حقّاً".

البيت الأبيض

وردّاً على الجدل الذي أثارته الرواية الخيالية التي سردها بايدن، أقرّت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار بأنّ عمّ الرئيس "فقد حياته عندما تحطمت الطائرة العسكرية التي كان على متنها في المحيط الهادئ"، وليس على الأرض كما قال الرئيس.

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