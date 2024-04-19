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تراند اليوم : شاهد.. لحظة اعتداء رجل أمن إيراني على فتاة في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء رجال الأمن بالشرطة الإيرانية على الفتيات في الشوارع لإجبارهن على ارتداء الحجاب .

وأظهر مقطع فيديو ملاحقة شرطة الأخلاق الإيرانية للنساء في الشوارع ، واعتداء أحدهم على فتاة أثناء سيرها في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب .

وكانت السلطات الإيرانية نظمت حملة جديدة موسعة ضد النساء أطلقت عليها اسم " مشروع نور " ، لملاحقة النساء وإجبارهن على ارتداء الحجاب واعتقال من يعترضن على التعليمات .

وأعادت مشاهد العنف ضد الإيرانيات إلى الأذهان قصة الفتاة الإيرانية " مهسا أميني " التي توفيت قبل عامين بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق وتعرضها للضرب والتعنيف بحجة عدم ارتدائها الحجاب المفروض على النساء .

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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