تراند اليوم : شاهد.. لحظة اعتداء رجل أمن إيراني على فتاة في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء رجال الأمن بالشرطة الإيرانية على الفتيات في الشوارع لإجبارهن على ارتداء الحجاب .

وأظهر مقطع فيديو ملاحقة شرطة الأخلاق الإيرانية للنساء في الشوارع ، واعتداء أحدهم على فتاة أثناء سيرها في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب .

وكانت السلطات الإيرانية نظمت حملة جديدة موسعة ضد النساء أطلقت عليها اسم " مشروع نور " ، لملاحقة النساء وإجبارهن على ارتداء الحجاب واعتقال من يعترضن على التعليمات .

وأعادت مشاهد العنف ضد الإيرانيات إلى الأذهان قصة الفتاة الإيرانية " مهسا أميني " التي توفيت قبل عامين بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق وتعرضها للضرب والتعنيف بحجة عدم ارتدائها الحجاب المفروض على النساء .