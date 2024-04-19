تراند اليوم : شاهد: لحظة تحطم مقاتلة روسية بعد استهدافها بصاروخ أوكراني

صحيفة الخليج 365: أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة أنها أسقطت للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، مقاتلة روسية بعيدة المدى تستخدم لإطلاق صواريخ كروز.

وتظهر اللقطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الانتحاري طائرة وهي تهبط على الأرض مع وجود نار في جزئها الأخير.

وقال الجيش الأوكراني في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "لأول مرة، دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية بالتعاون مع المخابرات الدفاعية الأوكرانية قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز Tu-22M3".

وقال مسؤولون روس إن الطائرة تحطمت فوق منطقة ستافروبول الجنوبية عندما كانت عائدة إلى قاعدتها ولقي فرد واحد حتفه .