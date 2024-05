شكرا لقرائتكم خبر عن ببراءة اختراع.. الجامعة الإسلامية تعزز حضورها العلمي في معرض جنيف والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الحضور العلمي

#الجامعة_الإسلامية تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات، في نسخته التاسعة والأربعين، في جمهورية سويسرا. pic.twitter.com/zaKeEdnOlT — الجامعة الإسلامية (@iu_edu) April 18, 2024

الدمام - شريف احمد - تشارك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المعرض الدولي للاختراعات بنسخته 49، والمقام خلال الفترة 17-21 أبريل الحاليّ في مدينية جنيف السويسرية، الذي ترعاه المنظمة العالمية للملكية الفكرية.يشارك في المعرض أكثر من 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم.وتهدف الجامعة من المشاركة إلى تعزيز الحضور العلمي للجامعة، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والاطلاع على مشاركة الجهات الأخرى. تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات، في نسخته التاسعة والأربعين، في جمهورية سويسرا. — الجامعة الإسلامية (@iu_edu)وتتمثل مشاركة الجامعة في عرض براءة اختراع بعنوان "نظام لإنتاج أغشية رقيقة من ثاني أكسيد القصدير المطعم بالنيكل لتوليد الهيدروجين الكهروضوئي الكميائي".وتعد براءة الاختراع إحدى نواتج المشاريع البحثية في الجامعة، والمدعومة من وزارة التعليم من خلال برنامج الدعم المؤسسي للمشاريع البحثية.