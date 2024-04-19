تراند اليوم : استهدفتها إسرائيل... أبرز المعلومات عن قاعدة "هشتم شكاري" الجوية في أصفهان بإيران

صحيفة الخليج 365: ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل هاجمت قاعدة أو اثنتين من القواعد العسكرية في إيران، يوم الجمعة؛ ردًا على هجوم طهران على إسرائيل.

انفجارات

وسُمعت أصوات انفجارات في قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غرب أصفهان، في صباح يوم الجمعة، 19 أبريل، وفق موقع قناة "إيران إنترناشيونال".

وذكرت وكالة "إيرنا" للأنباء، أنه في صباح اليوم الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية لقاعدة "هشتم شكاري" في أصفهان لأجسام غريبة، وسُمِعَت أصوات انفجارات من شمال شرق أصفهان.

قاعدة " هشتم شكاري"

تقع قاعدة " هشتم شكاري عباس بابايي" بالقرب من أصفهان، وهي واحدة من أهم القواعد الجوية في إيران.

وتضم القاعدة حاليًا كتيبتين من طائرات F-14 وF7 الاعتراضية، إلى جانب كتيبة تدريب من طائرات FT7.

وكان عباس بابايي، أحد طياري القوة الجوية للجيش، ونائب قائد هذه القوة، خلا الفترة من 30 نوفمبر 1983 إلى 6 أغسطس 1987. وقُتل في الحرب العراقية الإيرانية عام 1987 بنيران الدفاع التي أطلقها الحرس الثوري، بحسب "إيران إنترناشيونال".