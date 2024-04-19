تراند اليوم : بعد زيارته للموقع.. شاهد: مقيم عقاري يكشف المعلومات المضللة في مشروع تحت الإنشاء لتمليك شقق بمكة

صحيفة الخليج 365: كشف المقيم العقاري أحمد الفواز عن بعض المعلومات المضللة حول مشروع خيال في مكة المكرمة، بعد زيارة قام بها مؤخرا.

وأوضح الفواز أن مساحة الأرض 8219م حسب الصك، ومسطحات البناء 89000م تقريباً حسب رخصة البناء، عدد الأدوار 9 تسوية بالإضافة لأرضي و9 متكرر ودورين مرتد.

وفند الفواز بعض المعلومات المضللة حول المشروع موضحا أن المساحة الصافية 103م وليس 200م، وتتكون من غرفتين وحمامين وصالة ومطبخ وتراس.

وأشار إلى أن موقع المشروع هو (ام الجود) طريق مكة جدة القديم والتي تبعد عن الحرم ٧ كيلو تقريباً، ولا يمكن حساب المسافة بالوقت فأحياناً هذي المسافة تستغرق ساعتين!!

واختتم الفواز تغريدته بأن سعر 350 ألف ريال لمساحة 100 م صافي يعتبر معقول في مكة المكرمة.