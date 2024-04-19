شكرا لمتابعة خبر عن 9 مخالفات مرورية لا يطبق عليها قرار تخفيض الغرامات بنسبة 25% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بينت الإدارة العامة للمرور بالمخالفات التي لا يشملها قرار تخفيض سداد غرامات المخالفات بنسبة الـ25%، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يوم أمس.

وشمل المخالفات التفحيط وارتكاب الحوادث المرورية بالتعدي أو الإفراط، والمخالفات المتعلقة بإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة، ومخالفات أوزان المركبات وأبعادها وفحصها، ومخالفات الورش.

كما ضمت المخالفات تلك المتعلقة بإصدار رخص القيادة الدولية وحجز رخص القيادة أو رخص المركبات، ومخالفات المعارض، وبيع وإتلاف المركبات خارج المملكة.

يذكر أن قرار تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50% بدأ في 4 أبريل الجاري حتى 18 من الشهر ذاته.