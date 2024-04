شكرا لقرائتكم خبر عن لممارسة النقل.. إعفاء الجهات التعليمية الأهلية من الحد الأدنى للحافلات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق الحد الأدنى لعدد الحافلات المطلوبة لممارسة نشاط النقل التعليمي، حيث يتطلب توفير خمس حافلات على الأقل.وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بهدف تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية وتحفيز المستثمرين للمساهمة في النشاط إضافة إلى رفع معدل الامتثال باللائحة. وأشارت إلى أهمية تقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية الأهلية.وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي للقرار، بشكل يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.