شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي : نظام الفصول الثلاثة السبب الحقيقي وراء غياب الطلاب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار والمستثمر في التعليم الأهلي سالم الغامدي ، أن تجربة الفصول الثلاثة الدراسية هي السبب الرئيسي وراء كثرة غياب الطلاب داخل المدراس .

وقال الغامدي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” من خلال تجربة العام السابق ، أؤكد بأن غياب الطلاب يرجع إلى الثلاث فصول الدراسية ، خاصة وأن الفصل الثالث يكون في وقت الصيف ، فبات إنهاكاً للطلاب والمعلمين ؛ نظراً لكثرة الاختبارات” .

وتابع : ” نجد في الفصلين الدراسيين 4 اختبارات ، بينما في نظام الثلاث فصول نجد زادت إلى 6 اختبارات ، في مدة زمنية قصيرة ، تضع الطلاب في ضغط نفسي ، حتى مع توافر الإجازات الطويلة ” .

وأشار إلى أن الجهد المبذول في وضع بعض التشريعات التي تتعامل مع غياب الطلاب بعضها لا تصلح بأن تكون دافع للطلاب وأولياء الأمور للالتزام والانضباط بأيام الدراسة .