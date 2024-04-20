نشرت الأميرة ريما بنت طلال عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” صورة مؤثرة لابنها الأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو على فراشه في المستشفى، وذلك في الذكرى العشرين للحادث المأساوي الذي تعرض له.

وتعرّض الأمير الوليد لحادث سير مروع عام 2005 أثناء دراسته في الكلية العسكرية.

ودخل الأمير الوليد في غيبوبة منذ ذلك الحين، ليُطلق عليه لقب “الأمير النائم”.

وأرفقت الأميرة ريما الصورة بصورة أخرى لابنها وهو طفل صغير، وعلّقت عليها بكلمات مؤثرة تُعبّر عن حبّها الكبير له واشتياقها لرؤيته يتعافى.

وعبّرت الأميرة ريما عن إيمانها العميق بأنّ الله تعالى قادر على شفاء ابنها، وأنّ روحه الجميلة وقلبها الطاهر لم يغيبوا عن قلوبهم لحظة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة ريما تُشارك صورة لابنها الأمير النائم في ذكرى مرور 20 عامًا على الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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