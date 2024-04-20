شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة مكة: تطوير صناعة الورد الطائفي واستخراج 80 منتجاً منه والان نبدء بالتفاصيل

المهرجانات الزراعية

مهرجان مزارعي الورد الطائفي

دعم منتجي الورد

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة، سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع على تطوير صناعة الورد الطائفي، من خلال تأهيل المدرجات وزيادة المساحات المزروعة ودعم الصناعات التحويلية.حيث تنتشر مزارع الورد في الهدا والشفا ووادي محرم والوهط والوهيط، وتصل أعداد المزارع إلى أكثر من 910 مزرعة ورد، بإجمالي عدد شجيرات بلغ نحو 1144000 وبمساحة مزروعة تقدر بنحو 270 هكتار من الأراضي الزراعية ، تنتج 550 مليون وردة سنوياً بداية من مارس إلى نهاية إبريل.وتقدر مصانع ومعامل إنتاج وتقطير الورد بنحو أكثر من 70 مصنعًا ومعملًا مهتمًا بصناعات الورد الطائفي، جعلتها تحقق عوائد اقتصادية وثقافية كبيرة حيث يستخرج من الورد الطائفي 80 منتجاً ، فيما تحققت استثمارات في السوق السعودي بلغت 64 مليون ريال فضلًا عن تسجيل 84,450 وردة في موسوعة جينيس كأكبر سلة ورد في العالم .وأكد الخليف، حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية في مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة، للتعريف بالميز النسبية لكل منطقة، ودعماً للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات.وثمن التعاون المستمر و المميز مع إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف والجهات ذات العلاقة في إنجاح المهرجانات الزراعية ومن ضمنها مهرجانات الورد .وأكد أن تلك المهرجانات تشهد دائمًا إقبالًا سياحيًا، للاطلاع على مراحل وعمليات التقطير واستخلاص المواد العطرية بكل أشكالها، و فعاليات وندوات وورش عمل إرشادية وأنشطة مصاحبة للمهتمين بالورد الطائفي والأهم من ذلك تسويق للمنتجات والصناعات من الورد.أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن المهرجان يشارك به أكثر من 60 مزارعاً وأسرة منتجة من المحافظة لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها، فيما يصاحب ذلك فعاليات متنوعة طوال مدة المهرجان_5 أيام _من الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً في مدينة الورود .وبين أن إجمالي الزائرين خلال الثلاث أيام الأولى من مهرجان مزارعي الورد الطائفي بلغ حوالي 45 ألف زائر، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات مساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.وأعرب الخليف والقاضي، عن شكرهما لصاحب السمو الملكي محافظ الطائف على دعمه غير المحدود لكل ما يخدم المحافظة في جميع المجالات، ورعايته لمهرجان مزارعي الورد الطائفي، بالإضافة إلى حرص سموه واهتمامه بالقطاع الزراعي بالمحافظة.وأوضح مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني القاضي، أنه تم إنشاء وحدة للورد الطائفي بمكتب الوزارة بالطائف، بالإضافة إلى اعتماد إكثار الشتلات بزراعة الأنسجة، وتم إنشاء جمعية تعاونية للمساهمة في تطوير الورد الطائفي وتأتي هذه ضمن مستهدفات برنامج التنمية الريفية المستدامة .كما أن الوزارة تهتم بإرشاد مزارعي الورد و تثقيفيهم بالتقنية الحديثة بهدف زيادة الإنتاجية، حيث أرسلت عددًا من المزارعين المميزين في زراعة الورد الطائفي قبل عام إلى جمهورية بلغاريا، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز قدرات المزارعين وتنميتها .ويقدم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف خدمات للمزارعين تساعدهم على زيادة الإنتاج، ومن أبرزها أعمال الإرشاد الزراعي ومبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد الأمطار التي تخدم مزارعي الورد الطائفي.بالإضافة إلى تشجيع وتبني أفضل الممارسات الزراعية بين صغار مزارعي الورد، وتوعيتهم بما يسهم في زيادة إنتاجهم وإظهار التقنيات المحسنة والممارسات الجيدة لإنتاج الورد، وتوجيههم لاستخلاص الزيوت العطرية نحو نهج تطوير سلسلة القيمة.