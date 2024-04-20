معجزة من الله .. بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم كيفية الاستخدام

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عدن - ياسمين التهامي - بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم كيفية الاستخدام

بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم كيفية الاستخدام تواجه العديد من النساء مشاكل مختلفة أثناء العناية بالبشرة والجسم حتى يظهرن في أحسن صورة على الدوام، ولذلك تولي النساء اهتمامًا كبيرًا بالبشرة فهي من أهم علامات الجمال، ويشكل هذا الاهتمام عبئًا كبيرًا على السيدات نظرًا للتكلفة المرتفعة للمواد التجميلية للحصول على بشرة ناعمة ونضرة، ولهذا تلجأ السيدات إلى الوصفات الطبيعية التي تعد حل مثالي للكثير منهن.

وصفة بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على الكثير من الفوائد الصحية للبشرة، فهي تدخل في الكثير من صناعة الكريمات ومستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، حيث تتميز بذور الكتان بانخفاض التكلفة مما يجعلها مكون أساسي للعناية بالبشرة، ويمكن عمل وصفة طبيعية للعناية بالبشرة من خلال استخدام هذه البذور مع عدد من المكونات الأخري.

طريقة عمل وصفة بذور الكتان

يمكن جمع عدد من المكونات الطبيعية لعمل كريم طبيعي للحفاظ على نضارة البشرة، وفيما يلي خطوات عمل وصفة بذور الكتان:

احضري إناء مناسب وضعي به كوب من الماء.

ضعي الإناء على نار متوسطة.

أضيفي ملعقة واحدة من بذور الكتان.

أضيفي ورقتين من اللورا.

قلبي الخليط باستمرار حتى تحصلين على قوام متجانس.

قومي بتصفية الخليط وهو ساخن.

أضيفي ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

أضيفي كبسولة فيتامين E.

أضيفي ملعقة كبيرة من جل الصبار.

اخلطي المكونات كلها معًا حتي تتجانس جيدًا.

قومي بصب الخليط في برطمان معقم محكم الغلق.

احتفظي به في مكان بارد وجاف.

يمكن استخدام الخليط على البشرة في أي وقت.

سوف تلاحظين لمعان ونضارة البشرة من اول استخدام للكريم.

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