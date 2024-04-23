تراند اليوم : بعد الحكم بإعدام المتهمين.. مصر: قرار جديد من المحكمة في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها القاضي

صحيفة الخليج 365: حجزت محكمة النقض في مصر، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهما بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة 8 يوليو للحكم.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا قتلة الإعلامية شيماء جمال والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين بالقضية. حسب صدى البلد..

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن، وذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين .

وسبق أن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.