شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. "الأرصاد" يحذر من أتربة وعوالق على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من المنطقة الشرقية حتى الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.كما نبه المركز من أتربة مثارة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن.