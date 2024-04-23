تراند اليوم : "مرضى القلب والسكر والضغط لا يتابعون".. شاهد.. مفسر أحلام يتوقع نتيجة مباراة الهلال والعين الإماراتي

صحيفة الخليج 365: توقع مفسر الأحلام، محمد التويم، نتيجة مباراة الهلال والعين الإماراتي في إياب نصف نهائي أبطال آسيا والمقرر لها اليوم الثلاثاء.

وقال خلال مقطع فيديو: "مباراة الهلال والعين سيحدث فيها كل شيء، أصحاب القلوب الضعيفة وأمراض القلب والسكر والضغط لا يتابعون المباراة لأنها إلى آخر لحظة وأنتوا على أعصابكم".

وأضاف: "العين ربما يسجل هدف أول ثم بعد ذلك تتوالى أهداف الهلال، والهلال إلى نهائي كأس آسيا وسيكون الفرق 3 أو 4 أو 5 أهداف لصالح الهلال".

وتابع: "ياسين بونو سيكون حديث الشارع الرياضي والنجم الأول في المباراة وسيكون له أثر في وصول الهلال إلى نهائي كأس آسيا، وسالم الدوسري سيكون نجم أيضا".

وأكمل: "سيعاد ما فعله الاتحاد في عام 2004، وستكون ريمونتادا للتاريخ".