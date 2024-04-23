الغذاء والدواء تؤكد أن جميع منتجات بدائل حليب الأم في السعودية خالية من السكر

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن منتجات بدائل حليب الأم خالية من السكر وذلك وفقا للمواصفات السعودية المطبقة على منتجات حليب الأطفال في المملكة، كما تؤكد الهيئة بإلزام جميع المصنعين والمستوردين للمنتجات بتطبيق تلك المعايير، بالإضافة لمتابعة ذلك بالرقابة المستمرة.
جاء رد الهيئة بناء على ما ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها أن إحدى الشركات العالمية المعروفة والتي تقوم ببيع منتجات غذائية شهيرة للأطفال تقوم بإضافة السكر إلى منتجاتها التي تُباع في دول دونا عن دول أخرى، مما يؤثر سلبا على نمو الأطفال ويخلق إدمانا على السكر مما يعني مزيدا من الإقبال على منتجاتهم.
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