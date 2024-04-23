مناقشة استكمال الترتيبات الميدانية لقوات أمن الحج

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- بواسطة أيمن الوشواش - رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي في مقر الأمن العام بمدينة الرياض أمس الأول، اجتماع قيادة قوات أمن الحج. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي في مقر الأمن العام بمدينة الرياض أمس الأول، اجتماع قيادة قوات أمن الحج. ونقل تحيات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود للمجتمعين، وبحث معهم استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لنسكهم. وأكد أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

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