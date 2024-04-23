شكرا لقرائتكم خبر المجمع الفقهي يوصي المسلمين بتمكين النساء لخدمة أوطانهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المجمع الفقهي الإسلامي جميع المسلمين في أنحاء العالم بتمكين النساء من تعلم العلم النافع في مجالاته المتعددة، وعدم حرمانهن من ذلك لخدمة أوطانهن.

كما أوصى المواطنين والمقيمين بالمملكة بدفع زكواتهم وصدقاتهم إلى المنصات الالكترونية الموثوقة التي تعلن عنها الدولة؛ لتصل إلى المستحقين لها، مؤكدا أن التعامل مع المنصات المذكورة من شأنه ضبط عمليات التبرع، والمحافظة على الأموال؛ حتى تصل إلى مستحقيها بصفة آمنة ورسمية.

واختتمت أعمال الدورة الـ 23 للمجمع بمشاركة كبار علماء وفقهاء العالم الإسلامي.

ورفع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور محمد العيسى، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين، مثمنا الجهود التي بذلها المفتون بالأمة الإسلامية وعلماؤها واللجنة العلمية والباحثون والخبراء، وما قدموه لإنجاح هذه الاجتماع الفقهي المهم.

كما أصدر بيانا بشأن منح المسلمين خارج دول العالم الإسلامي إجازاتٍ في أيام الأعياد ناشد فيه الحكومات والبرلمانات خارج دول العالم الإسلامي، بالعمل على منح المسلمين المقيمين فيها إجازات في أيام عيدي الفطر والأضحى؛ أسوة بما يتمتع به غير المسلمين في أعيادهم.

وفي بيان عن «الشذوذ الجنسي»، أكد، أنه يتابع - بألم بالغ - الحملات التي تصدر من بعض الدول والكيانات والأفراد في تشـريع الشذوذ الجنسـي وتسويغه، ومحاولة فرض هذا التوجه على الشعوب والأمم، بزعمهم أن هذا الفعل مندرج ضمن الحرية الشخصية للأفراد.

وأدان المجمع هذه الحملات المغرضة؛ لإشاعة هذه الجريمة المنكرة والتي تخالف الفطرة الإنسانية السوية، وتهدم القيم الأخلاقية، وتصادم التشـريعات الإلهية لجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام.

وبين أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن استخدم الاستخدام الصالح الذي فيه نفع للبشـرية بعيدا عن المحذورات الشـرعية، فهو جائز شرعا، وأما إن استخدم للمفسدة، كتزوير الأصوات والصور، والخداع، وإلحاق الضـرر بالغير ونحو ذلك من المفاسد الأخلاقية، فهو محرّم شرعا.

قرارات بشأن عدة موضوعات: