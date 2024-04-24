تراند اليوم : شاهد.. برازيلية وابنها يقتحمان منزلاً ويطلقان النار ويقتلان شخصين لسبب غريب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو اقتحام أم وابنها منزلا في البرازيل، وهما يحملان أسلحة نارية ويطلقان النار بطريقة عشوائية ما أدى لمقتل شخصين وإصابة فتاة.

إطلاق نار

وأظهر الفيديو الأم وابنهما وهما يطلقان الرصاص داخل المنزل ، وشوهد السكان وهم يقفزون عند سماع أصوات الطلقات النارية، قبل أن يسارعوا للهرب أو الاختباء.

وتمكن أربعة أشخاص من الفرار عبر باب زجاجي، لكن أربعة منهم اختاروا الاختباء في المنزل.

وشوهد الغبار يتصاعد من الجدار بعد أن اخترقته رصاصة بينما دخلت الأم، وأطلقت النار على قاطني المنزل. ويمكن رؤيتها وهي تنظر من فوق الأريكة، وتطلق عدة طلقات باتجاه الأشخاص الجالسين خلفها، قبل أن تخرج من المنزل. الإيجار

وأظهرت لقطات من خارج المنزل زوج المرأة، يسير عائدا إلى شاحنة صغيرة، قبل أن تتبعه زوجته وابنها، اللذان أطلقا النار من الحديقة باستخدام بندقية عيار 12. وتقوم الشرطة حاليا بمطاردتهم، ولم يتم العثور عليهم بعد.