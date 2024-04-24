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تراند اليوم : شاهد: لحظة احتفال "مسنين" بخروج الهلال من البطولة الآسيوية أمام نادي العين الإماراتي

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل عدداً من المسنين، بعد فشل الهلال في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا.

وأظهر مقطع الفيديو عدداً من "المسنين" داخل استراحة وهم يحتفلون بخروج الهلال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أمام فريق العين الإماراتي.

واحتفل المتواجدون في الاستراحة بالقفز والتلويح بأيديهم، بينما قال أحدهم: "برا برا يا غشاشين يا حرامية"، وردد وراءه الهتافات كل من المكان.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال فاز على ضيفه العين الإماراتي 2-1، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن الفريق الإماراتي صعد للنهائي بمجموع المباراتين 5-4.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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