شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: الأمطار ستستمر حتى بداية مايو.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن المركز توقع استمرار التقلبات الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة ابتداء من مساء اليوم حتى الاثنين المقبل.

وأضاف “العقيل” أنه من المتوقع استمرار هطول هذه الأمطار حتى بداية مايو، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن هطول الأمطار سيمتد من الحدود الجنوبية للمملكة حتى مرتفعات المدينة المنورة، وتشمل ذلك السواحل والجبال، متوقعا هطول الأمطار على مكة المكرمة، والرياض.