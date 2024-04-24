تراند اليوم : بالفيديو.. الشهري يكشف عن علامات الجلطة المبكرة ويحذر: "إذا ظهرت توجه للمستشفى فوراً"

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور سعود الشهري، عن أبرز علامات الجلطة المبكرة، مشدداً على أهمية معرفتها.

وأوضح الشهري، أن هذه العلامات إذا ظهرت كلها أو حتى بعضها، فيجب أن يحصل المريض على العلاج خلال من 3 إلى 4 ساعات بعد ظهور العلامات.

وأضاف:" العلامات تتمثل في ظهور تنمل في جزء من الجسم أو الوجه، يصير لخبطة في الكلام إما أن يكون المريض لا يدري ماذا يقول، أو لا يفهم ما يقوله الآخرين، أو تحدث لخبطة في الإتزان، أو الرؤية، او حدوث صداع شديد جداً".

وتابع:"إذا ظهرت هذه العلامات، لا تنتظر، إما أن تذهب إلى المستشفى فوراً، أو تتصل بالهلال الأحمر".